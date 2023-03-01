İstanbul Boğazı'nda yoğun sis Yerel Haberler İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili olmaya başladı. İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle uzun boğaz turlarının yapılamadığı belirtildi. İstanbul Boğazı'nda sabanın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bir kısmı sis bulutları arasında kaybolurken, yoğun sis deniz ulaşımını da etkiledi. Şehir Hatları A.Ş'nin internet sitesinde "Hava Muhalefeti sebebiyle uzun boğaz turu seferlerimiz yapılamamaktır" açıklamasına yer verildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Boğazı Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› İstanbul Boğazı'nda yoğun sis - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.