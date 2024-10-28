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İstanbul Boğazı'nda Sis Nedeniyle Vapurlarda İptal

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İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları bazı vapur seferlerini iptal etti. Yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerin durdurulduğu bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

Seferi askıya alınan hatlar;

Küçüksu - İstinye Hattı

İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

Boğaz Geliş Hattı

Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı

Beykoz - Sarıyer Hattı

Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı

Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı - İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda Sis Nedeniyle Vapurlarda İptal
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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