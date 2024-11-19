İstanbul Boğazı'nda Sis Nedeniyle Gemiler Geçiş Yapamıyor
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Boğaz çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Sis bulutları arasında kaybolan küçük tekneler ve kartpostallık manzaralar dikkat çekti.
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı da çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Boğaz trafiği de sisten etkilendi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Sarıyer'de küçük teknelerin sis bulutları arasında kaybolduğu gözlendi. Boğaz'da ortaya çıkan kartpostallık manzara kameraya yansıdı. - İSTANBUL