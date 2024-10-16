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İstanbul Boğazı'nda Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Askıya Alındı
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İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Görüş mesafesinin düştüğü bazı bölgelerde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bu durumu açıkladı.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren oluşan sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de zaman zaman düştü. Etkili olan sis çerçevesinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Boğaz hattının çift yönlü olarak gemi trafiğine kapandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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