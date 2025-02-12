İstanbul Boğazı'nda sis kartpostallık manzara oluşturdu

İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürürken, oluşturduğu kartpostallık manzara havadan görüntülendi. Görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün sis bulutları arasında kısmen kaybolduğu görülüyor.

İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Boğazı'nı kaplayan sis bulutu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte havadan görüntülendi. Adeta sis bulutunun üzerinde asılı duran köprü ve üzerinden geçen araçlar, eşsiz bir manzara oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün sis bulutları arasında kısmen kaybolduğu dron kamerasına yansıdı. - İSTANBUL