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İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
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İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde özellikle Boğaz ve çevresinde etkili oldu. Avrupa yakasından çekilen görüntülerde, Boğaz'ın diğer yakası görünmezken sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi zaman zaman düştü. Sis bulutları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayaklarının kaybolmasına da neden oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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