İstanbul Boğazı'nda Sabah Sis Manzaraları

İstanbul Boğazı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sis, etkisini sürdürüyor. Beşiktaş Ortaköy'de ise ortaya çıkan sis manzarası mest etti.

Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis özellikle Boğaz ve çevresinde etkili olurken, sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Beşiktaş sahilde kimisi gezerken, kimisi ise manzarayı görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis bulutları arasında kaybolurken, Ortaköy'de ortaya çıkan manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL