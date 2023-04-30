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İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi makine arızası yaptı

İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi makine arızası yaptı

Yerel Haberler

İstanbul Boğazı'nda 94 metre uzunluğundaki kargo gemisi makine arızası yaptı, Boğaz'da gemi trafiği çift taraflı kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda 94 metre uzunluğundaki kargo gemisi makine arızası yaptı, Boğaz'da gemi trafiği çift taraflı kapatıldı.

ILYAS KONAN isimli 94 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi, Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yaptı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin yaptıkları incelemeler sonrası Kılavuz Kaptan, KURTARMA 7 ve 12 Römorkörleri yedeğinde gemi Ahırkapı'ya demirletildi. Gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı çift taraflı trafiğe kapatıldı. Boğaz trafiğinin kuzey-güney yönlü olarak 21.20'de sıralarında başlayacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Boğazı Kocaeli Rusya Yerel Haberler

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