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İstanbul Boğazı'nda Görüş Mesafesi Düşen Sis Etkili Oluyor

İstanbul Boğazı'nda Görüş Mesafesi Düşen Sis Etkili Oluyor
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İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde özellikle Boğaz ve çevresinde etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü anlar kartpostallık manzaralarla görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde özellikle Boğaz ve çevresinde etkili oldu. Avrupa yakasından çekilen görüntülerde Boğaz'ın diğer yakasına görüş mesafesi düştü. Boğaz'da ortaya çıkan kartpostallık manzara kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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