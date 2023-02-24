İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli Yerel Haberler İstanbul'da gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis ile birlikte gemi trafiği de askıya alındı. İstanbul'da gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis ile birlikte gemi trafiği de askıya alındı. İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde Rumelikavağı'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra kadar düşmesi sebebiyle gemi trafiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çift yönlü askıya alındı ve geçici olarak durduruldu. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Boğazı İstanbul Yerel Haberler

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