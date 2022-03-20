İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı - Haberler

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisinin Poyrazköy önlerinde makine arızası yapması nedeniyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisinin Poyrazköy önlerinde makine arızası yapması nedeniyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ANNAMARIA D isimli kargo gemisinin Poyrazköy önlerinde makine arızası yapması nedeniyle boğaz trafiğinin çift yönlü askıya alındığını bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kocaeli'nden Köstence'ye seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Gemi, Yerel, Haberler

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