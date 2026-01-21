Haberler

Rus yüzücü Nikolay Svechnikova akrabası: "DNA testi alındı, sonuç belli değil"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'ya ait olabileceği değerlendiriliyor. Aile, DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na gitti.

İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin ait olduğu değerlendirilen Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın annesi Galina Svechnikov ve yakınları Adli Tıp Kurumu'dan ayrıldı. Rus yüzücü Nikolay Svechnikova akrabası, "DNA testi alındı, sonuç belli değil" dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Dün Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bir ceset bulunmuş, sudan çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirilmişti. Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilmişti.

Cesedin otopsi işlemleri sürerken, Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın annesi Galina Svechnikov de eşiyle birlikte DNA testi için İstanbul'a gelerek Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumuna geçti. Aile biten işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Rus yüzücü Nikolay Svechnikova akrabası, "Hiçbir şey belli değil, önemli evrakları tamamlamamız gerekiyor. DNA testi alındı, daha sonuç belli değil" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
Trump, Davos'taki konuşmasına başlar başlamaz iğneyi batırdı

Trump, Davos'taki konuşmasına başlar başlamaz iğneyi batırdı
Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu

Taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
Duyanlar çok şaşkın! 75 transferin 74'ünde 1.8 milyon Euro bonservisi geçmediler

75 transferin 74'ünde 1.8 milyon Euro bonservisi geçmediler
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti

Tansiyon yükseldi, en yüksek teyakkuz seviyesine geçtiler