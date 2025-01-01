İstanbul Boğazı'nda 2025 Yeni Yıl Kutlamaları
İstanbul Boğazı, 2025 yılına girerken havai fişek gösterileri ile renkli görüntülere sahne oldu. Kuzguncuk sahilinden kaydedilen görüntülerde İstanbulluların büyük ilgisi dikkat çekti.
İstanbul Boğazı'ndaki havai fişekli yeni yıl kutlamaları Kuzguncuk sahilinden görüntülendi.
Türkiye'nin 2025 yılına girmesiyle yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul Boğazı renkli görüntülere sahne oldu. 2025'e girildiği ilk dakikalarda İstanbul Boğazı havai fişek gösterileri ile görsel şölen oluşturdu. Havai fişek gösterilerine İstanbulluları büyük ilgi gösterirken, o anlar Kuzguncuk sahilinden görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel