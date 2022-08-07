İstanbul Boğazı'nda 120 metre boyundaki kargo gemisi arızalandı İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan 120 metre boyundaki kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan 120 metre boyundaki kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul Tuzla'dan Romanya'ya seyir halinde olan 120 metre boyundaki Fox isimli kargo gemisinde saat 06.00 sıralarında makine arızası yaşandı. İhbar üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda kılavuz kaptan ve Kurtarma-12 römorkörünün refakatinde gemi Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı İstanbul Romanya Yerel Haberler

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