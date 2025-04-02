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İstanbul'da Sabah Saatlerinde Etkili Sis

İstanbul'da Sabah Saatlerinde Etkili Sis
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İstanbul Boğazı'nda gece başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Ortaköy Camii, havadan çekilen görüntülerde sis nedeniyle zaman zaman kayboldu. Araçların geçtiği köprü, eşsiz bir manzara oluşturdu.

İstanbul'da sis sabah saatlerinde etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün ayakları zaman zaman sis nedeniyle kaybolurken, Ortaköy Camii ile birlikte etkili olan sis havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkili oldu. İstanbul Boğazı'nda aralıklarla etkili olan sis bulutu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte havadan görüntülendi. Köprü ve üzerinden geçen araçlar, eşsiz bir manzara oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayakları zaman zaman sis nedeniyle kaybolurken, Ortaköy Cami ile birlikte görsel şölen oluşturan sis havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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