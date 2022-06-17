İstanbul Boğaz'ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi İstanbul Boğazı'nın turkuaza bürünmüş hali havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. İstanbul Boğazı'nın turkuaza bürünmüş hali havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. İstanbul Boğazı'nın turkuaza dönmesi nedeniyle vatandaşlar gelerek manzaranın tadını çıkarttı. 15 Temmuz Şehirler Köprüsü ile birlikte boğazın havadan görüntülenen eşsiz manzarası görenleri kendine hayran bıraktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün birlikte gökyüzünden görüntülendiği manzarada ise boğazın kilometrelerce uzunluğu gökyüzünün rengi ile birlikte bir tabloyu anımsatıyor. (Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun /İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Güncel Haberler

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