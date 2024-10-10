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İstanbul Beyoğlu'nda Kartpostallık Gün Batımı

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Beyoğlu'nda gün batımı, göz alıcı manzarasıyla vatandaşları büyüledi. Anların kaydedilmesiyle ortaya çıkan görsel şölen, birçok kişi tarafından cep telefonlarıyla fotoğraflandı.

İstanbul Beyoğlu'nda gün batımı kartpostallık manzara oluştururken, vatandaşlar o anları kayıt altına aldı.

İstanbul Beyoğlu Tepebaşında gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan manzara görenleri mest etti. Gün batımı adeta görsel şölen oluştururken, vatandaşlar cep telefonlarıyla manzaranın fotoğrafını çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

istanbul Beyoğlu Şölen

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