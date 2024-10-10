İstanbul Beyoğlu'nda Kartpostallık Gün Batımı
Beyoğlu'nda gün batımı, göz alıcı manzarasıyla vatandaşları büyüledi. Anların kaydedilmesiyle ortaya çıkan görsel şölen, birçok kişi tarafından cep telefonlarıyla fotoğraflandı.
İstanbul Beyoğlu'nda gün batımı kartpostallık manzara oluştururken, vatandaşlar o anları kayıt altına aldı.
İstanbul Beyoğlu Tepebaşında gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan manzara görenleri mest etti. Gün batımı adeta görsel şölen oluştururken, vatandaşlar cep telefonlarıyla manzaranın fotoğrafını çekti. - İSTANBUL