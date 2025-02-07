İstanbul Beylikdüzü'nde Kar Yağışı Etkisini Artırıyor
İstanbul Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, yol kenarları ve üst geçitleri beyaza bürüdü. Trafikte aksamalara yol açan yağış, gün boyunca aralıklarla devam edecek.
İstanbul Beylikdüzü'nde sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Yol kenarları ve üst geçitler kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Yapılan son uyarıların ardından Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçeleri başta olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü. Yağış nedeniyle, üst geçitlerde ve çatılarda beyaz örtü oluştu. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, kar küreme araçlarının da yol kenarlarında muhtemel durumlara karşı hazır vaziyette beklediği görüldü. Kar yağışının gün içinde aralıklarla yağacağı tahmin ediliyor. - İSTANBUL