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İstanbul Başakşehir'de Öğrenciler Kar Tatilini Kutladı

İstanbul Başakşehir'de Öğrenciler Kar Tatilini Kutladı
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Başakşehir'de okullar tatil edildi. Öğrenciler, kar tatilini kartopu oynayarak kutladı ve eğlenceli anları havadan görüntülendi.

İstanbul Başakşehir'de öğrenciler okulların tatil olmasını kar topu oynayarak kutladı. Çocukların eğlenceli anları havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde yolları beyaza bürüdü. İstanbul Valiliği Başakşehir'de okulları tatil etti. Öğrenciler okulların tatil olmasını kartopu oynayarak kutladı. Öğrencilerin eğlenceli anları havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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