İstanbul Avcılar'da Şiddetli Lodos Teknelere Zarar Verdi
İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Sahili'nde deniz taştı ve teknelere zarar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu duruma dikkat çekti.
İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Avcılar'da deniz taştı, tekneler zarar gördü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da lodos etkili oluyor. Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgalar bazı teknelere zarar verirken, deniz taştı. - İSTANBUL