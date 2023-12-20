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İstanbul Arnavutköy'de Sis Bulutları Havadan Görüntülendi

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İstanbul Arnavutköy'de oluşan sis bulutları, havadan dron ile çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu. Cami minareleri bulutların üzerinde kalırken, uçaklar da sis bulutlarının üzerinden geçti.

İstanbul Arnavutköy'de sis nedeniyle oluşan kartpostallık görüntü havadan dron ile görüntülendi. Cami minareleri bulutların üzerinde kalırken uçakların da sis bulutlarının üzerinden geçtiği görüldü.

Sabahın ilk saatlerinde İstanbul'un bir çok noktasına sis bulutları çöktü. Bazı noktalarda görüş mesafesi oldukça düştü. Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi üzerine çöken sis bulutları adeta kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu. Mahallenin bir kısmı çöken sis bulutları nedeniyle hiç gözükmedi. Camii minarelerinin gölgeleri sis bulutlarının üzerine düştü. Mest eden görüntüler dron kamerası ile kaydedildi. Öte yandan mahallenin çok yakınında olan İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakların da sis bulutlarının üzerinden geçtiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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