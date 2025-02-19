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İstanbul Arnavutköy'de Kar Yağışı Tekrar Başladı

İstanbul Arnavutköy'de Kar Yağışı Tekrar Başladı
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Arnavutköy'de akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, vatandaşların ilgisini çekerek yürüyüş yapmalarına ve fotoğraf çektirmelerine sebep oldu. Etraf beyaza bürüdü ve kar yağışı devam ediyor.

İstanbul Arnavutköy'de duran kar yağışı etkisini arttırarak tekrar devam etmeye başladı.

Arnavutköy'de duran kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini tekrar arttırdı. Vatandaşlar lapa lapa yağan karın altında fotoğraf çektirdi, yürüyüş yaptı. Etraf beyaza büründü. Kar yağışı devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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