Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Taksim'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Taksim Meydanına da lapa lapa kar yağdı. Yağan karın altında yürüyen vatandaşlar ise güzel görüntüler ortaya çıkardı. - İSTANBUL