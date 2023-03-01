Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'a yağmur beklenirken çamur yağdı

Yerel Haberler

İstanbul'a yağmur beklenirken çamur yağdı

İstanbul Anadolu Yakası ilçelerinde sabah saatlerinde toz taşınımından dolayı çamur yağışı etkili oldu.

İstanbul Anadolu Yakası ilçelerinde sabah saatlerinde toz taşınımından dolayı çamur yağışı etkili oldu. Otomobilleri çamurla kaplanan sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da barajlardaki suların azalması nedeniyle dört gözle yağmur beklenirken sabah saatlerinde etkili olan çamur yağmuru herkesi şaşırttı. Anadolu Yakasının bazı bölgelerine yağmur yerine toz taşınımıyla birlikte çamur yağdı. Yağış sonrası park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

"Bugün yoğunluk var"

Oto yıkamacı Serkan Sıran, "Bugün bir yoğunluk var. Malum hava şartlarından dolayı mümkün olduğunca elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Depremden dolayı mı yoksa hava şartlarından dolayı mı bilmiyorum bildiğiniz çamur yağıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Yakası İstanbul Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title