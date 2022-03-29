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İstanbul'a gelen Rus heyeti Çırağan Sarayı'nda

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul'a gelen Rus heyeti Çırağan Sarayı'nda

Rusya-Ukrayna müzakereleri için İstanbul'a gelen Rus heyeti konaklayacağı Çırağan Sarayı'na geldi.

İSTANBUL (İHA) - Rusya- Ukrayna müzakereleri için İstanbul'a gelen Rus heyeti konaklayacağı Çırağan Sarayı'na geldi.

İstanbul'da yarın yüz yüze gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakereleri için Moskova'dan İstanbul'a gelen Rusya heyeti saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalima'nına iniş yapmıştı. Havalimanından ayrılan Rus heyeti konaklayacağı Çırağan Sarayı'na geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çırağan Sarayı, İstanbul, Ukrayna, Rus, Yerel, Haberler

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