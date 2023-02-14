İstanbul'a gelen depremzedeler yurtlara yerleştiriliyor Yerel Haberler İstanbul'da öğrencilerin yurtları boşaltmasının ardından deprem bölgelerinden gelen vatandaşlar, yurtlara yerleştirilmeye başlandı. İstanbul'da öğrencilerin yurtları boşaltmasının ardından deprem bölgelerinden gelen vatandaşlar, yurtlara yerleştirilmeye başlandı. Büyükçekmece Öğrenci Yurduna getirilen depremzedeler tek tek odalara yerleştiriliyor. Türkiye, "Yüzyılın Felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, depremzedelerin de barınmaları için yurtların boşaltılmasına başlandı. Öğrencilerin KYK yurtlarını boşaltmasının ardından yurtlar depremzedeler için hazırlandı. İstanbul'da bulunan Büyükçekmece Öğrenci Yurdu'na getirilen depremzedeler de tek tek odalara yerleştiriliyor. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Büyükçekmece İstanbul Türkiye Yerel Haberler

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