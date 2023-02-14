Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'a gelen depremzedeler yurtlara yerleştiriliyor

Yerel Haberler

İstanbul'a gelen depremzedeler yurtlara yerleştiriliyor

İstanbul'da öğrencilerin yurtları boşaltmasının ardından deprem bölgelerinden gelen vatandaşlar, yurtlara yerleştirilmeye başlandı.

İstanbul'da öğrencilerin yurtları boşaltmasının ardından deprem bölgelerinden gelen vatandaşlar, yurtlara yerleştirilmeye başlandı. Büyükçekmece Öğrenci Yurduna getirilen depremzedeler tek tek odalara yerleştiriliyor.

Türkiye, "Yüzyılın Felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, depremzedelerin de barınmaları için yurtların boşaltılmasına başlandı. Öğrencilerin KYK yurtlarını boşaltmasının ardından yurtlar depremzedeler için hazırlandı. İstanbul'da bulunan Büyükçekmece Öğrenci Yurdu'na getirilen depremzedeler de tek tek odalara yerleştiriliyor. - İSTANBUL

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Büyükçekmece İstanbul Türkiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title