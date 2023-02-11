İstanbul'a deprem bölgelerinden 51 yaralı getirildi Yerel Haberler Deprem bölgelerinden 51 yaralı, askeri uçakla İstanbul'a getirildi. Deprem bölgelerinden 51 yaralı, askeri uçakla İstanbul'a getirildi. Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin ardından afet bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. 51 yaralı depremzede ve 45 refakatçi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Adana'dan İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı iniş yapan yaralılar sağlık ekipleri tarafından alanda hazır bulunan ambulanslara alınarak çevre hastanelere sevk edildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş İstanbul Deprem Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› İstanbul'a deprem bölgelerinden 51 yaralı getirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.