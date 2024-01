İşsiz Kadın ve 93 Yaşındaki Annesi Geçim Sıkıntısı Çekiyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 93 yaşındaki annesiyle yaşayan işsiz kadın, annesinin yaşlılık maaşıyla geçinemediklerini ifade etti. İş olursa tarlaya gittiğini söyleyen Durdane Keleş "Şu an annemin yanındayız 3 - 4 aydır annemin evindeyiz. Ama burada ev akıyor, halımız yok kilimimiz yok, yiyecek ekmeğimiz yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Devrişpaşa Mahallesi'nde 93 yaşındaki annesi Ayşe Keleş ile yaşayan Durdane Keleş yaşlılık aylığının kendilerine yetmediğini ifade etti. 1,5 yıl önce eşinden ayrılan Durdane Keleş annesiyle yaşamaya başladı. Annesi yaşlılık aylığı ve ayda 850 lira sosyal yardım alıyor, kendisi ise iş olursa tarla işine yevmiyeci olarak çalışmaya gidiyor.

"YİYECEK EKMEĞİMİZ YOK"

Geçim sıkıntısı çektiklerini anlatan Durdane Keleş şunları söyledi:

"Ben 1,5 yıldır eşimden ayrıyım. Antalya'ya gittik eşimden ayrıldıktan sonra. Orada bir işe girdim, evler çok pahalıydı. Aldığım 11 bin 500 lira maaş. Evler aldığım maaşı geçiyor. Ben orada geçinemedim mecbur kaldım annemin kendi memleketime buraya gelmeye karar verdik annemle. Şu an annemin yanındayız 3 - 4 aydır annemin evindeyiz işte. Ama burada ev akıyor, halımız yok kilimimiz yok, yiyecek ekmeğimiz yok. Annem 4 bin 300 lira bir para alıyor, yardım parasıyla falan işte... Onu da yetiştiremiyoruz. Yiyeceği var, içeceği var, elektriği var, suyu var. Ev akıyor damdan üzerimize, yorganım yastığım hep mahvoldu. Komşu vermişti yastığı yorganı zaten Allah razı olsun. Komşularımız duyarlı yardım etmeye çalıştı ama ellerinden fazla bir şey gelmiyor. İşte belediye odun vermişti, kömür vermişti. 5 torba odun getirmişlerdi o da bitti yetiştiremiyorum ben.

"ÇOK MUHTAÇ DURUMDAYIM"

Annem de sürekli üşüyorum üşüyorum diyor. Hani ben kendim aramıyorum annem için... İşte ne bileyim et filan alamıyoruz. Sadece sebze ağırlıklı yedirmeye çalışıyorum. Başka çünkü alamıyorum. Arada bir şeye gidiyorum işe tarlaya iş olursa. O da zaten haftada 2 gün çağırıyor ya da 3 gün çağırıyor tarla sahibi. Mandalina falan oluyor o da zaten yağmur yağdığı zaman ona da gidemiyoruz. Öyle yani ayda 2 kere, 3 kere gidebilirsem öyle işe... Böyle zorlanıyoruz yani şu an çok zor durumdayım yardım eden olursa çok sevinirim. Her şeye muhtacım şu an çok muhtaç durumdayım."

"İÇ AÇICI BİR ŞEY YOK"

Münevver Salan ise "Ben komşusuyum. Kızı işe gittiği zaman kadına ben bakıyorum. Ben yemeğini veriyorum. Durumları da çok kötü. Kadın, yani et filan komşudan gelirse yer başka bir şey yok. Bir şey alamıyorlar. İşte yani elimizden geldiği kadar onu da bizde yetiştiremiyoruz. Durumlar böyle iç açıcı bir şey yok" dedi.