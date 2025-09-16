İsrailli Orkestra Şefi Ilan Volkov, BBC Proms'ta Gazze İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı

İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, dünyanın en büyük klasik müzik festivallerinden BBC Proms'ta yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunarak, "Sizden rica ediyorum, bu çılgınlığı durdurmak için elinizden gelen her şeyi yapmanızı rica ediyorum. Hükümetler tereddüt edip beklerken, her küçük eylem önemlidir. Bunun daha fazla devam etmesine izin veremeyiz" dedi.

İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da 11 Eylül'de düzenlenen dünyanın en büyük klasik müzik festivallerinden BBC Proms'ta Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunduğu bir konuşma yaptı.

BBC İskoçya Senfoni Orkestrası ile verdiği konserde Volkov, İsrail'in Gazze'deki savaşına son verilmesi çağrısında bulunarak, izleyicilere "Geçen her anın milyonlarca insanın güvenliğini tehlikeye attığını" söyledi. Volkov, "Kalbimde, aylardır her gün büyük bir acı var. İsrail'den geliyorum ve orada yaşıyorum. Orayı seviyorum, orası benim evim ama şu anda olanlar korkunç ve hayal edilemeyecek kadar dehşet verici" dedi.

Dinleyicilerin çoğu Volkov'un konuşmasını alkışlarken, bazıları ise tepki gösterdi. Volkov, konuşmasına tepki gösterenlere, "Politika duymak istemiyorsanız gidebilirsiniz. Politika günlük hayatın bir parçasıdır" cevabını verdi. Volkov, İsrail saldırıları sonucu masum Filistinlilerin öldürülmesini ve İsrailli esirlerin "iki yıldır zor şartlar altında tutulmasını" kınadı.

İsraillilerin ve Filistinlilerin, Gazze'deki savaşı tek başlarına durduramayacaklarını ifade eden Volkov, "Sizden rica ediyorum, bu çılgınlığı durdurmak için elinizden gelen her şeyi yapmanızı rica ediyorum. Hükümetler tereddüt edip beklerken, her küçük eylem önemlidir. Bunun daha fazla devam etmesine izin veremeyiz. Geçen her an milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atıyor" dedi. - LONDRA