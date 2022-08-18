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İsrailli Heyetten Başkan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret

İsrailli Heyetten Başkan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret

Yerel Haberler

İsrail’in Türkiye Maslahatgüzarı Irit Lillian ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti. Ziyarette afet bölgelerinde temiz suya erişimi sağlayacak “Nuf Filtrasyon Arıtma Üniteleri” incelendi.

İsrail'in Türkiye Maslahatgüzarı Irit Lillian ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Ziyarette afet bölgelerinde temiz suya erişimi sağlayacak "Nuf Filtrasyon Arıtma Üniteleri" incelendi.

İsrail Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Irit Lillian, Kültür ve Kamu Diplomasisi Sorumlusu Ezgi Topaloğlu ve Ekonomi Sorumlusu Seray Gözler, Başkan Büyükerşen'i ziyaret etti. Belediye binası girişinde heyeti karşılayan Büyükerşen, heyet ile birlikte EBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) tarafından testleri yapılan "Nuf Filtrasyon Arıtma Cihazları"nın çalışma sistemini inceledi. Kirli suyun arıtımını yapan cihazdan çıkan temiz su ile afet bölgelerindeki en büyük sorunlardan biri olan temiz suya erişim konusunda önemli bir çalışmaya imza atılacak.

Maslahatgüzar Lillian, Eskişehir'in gelişmiş, modern bir şehir olduğunu belirterek, Başkan Büyükerşen'e misafirperverliği nedeniyle teşekkür etti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Türkiye İsrail Yerel Haberler

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