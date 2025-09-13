İsrail, Yemen'den Fırlatılan Balistik Füzeyi İndirdi

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan ve birçok bölgede sirenlerin çalmasına yol açan bir balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıkladı.

Yabancı ülke topraklarına yönelik uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarıyla tepki çeken İsrail, bir kez daha füze korkusuyla uyandı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedilirken, İsrail basını ilk belirlemelere göre saldırı nedeniyle yaralanma ya da hasar meydana gelmediğini duyurdu. Henüz resmi olarak kimsenin üstlenmediği saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği değerlendiriliyor. - TEL AVİV