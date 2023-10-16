İsrail: "Yarım milyon Filistinli, Gazze'nin güneyine geçti"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yarım milyon Filistinlinin Gazze'nin güneyine geçtiğini açıkladı.

İsrail-Hamas çatışmaları 10. gününde devan ederken, İsrail cumartesi günü yaptığı açıklama ile Gazze Şeridi'nde yaşayanların kuzeyden güneye geçmelerini istemişti. Gazze şehrinde yaşayan Filistinlilerin bir kısmı eşyalarını araçlarına yükleyerek, bir kısmı da yürüyerek güneye doğru hareket etmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Jonathan Conricus yaptığı açıklamada, yarım milyon Filistinlinin Gazze'nin güneyine geçtiğini açıkladı. Conricus, "Tahmin edilmesi ve belirlenmesi oldukça zor ancak yaklaşık yarım milyon kişi Gazze'nin güneyine geçti" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 14 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde (Gazze şehrinde) yaşayan Filistinlilere güneye geçme çağrısında bulunmuş, BM ise kuzeydeki yaklaşık 1.1 milyon kişinin 24 saat içinde güvenli bir şekilde güneye tahliye edilmesinin mümkün olmadığını belirterek kararın iptal edilmesi çağrısı yapmıştı. İsrail'in daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güney kesimine giden Filistinlileri engellediği belirtilmişti. İsrail'in tahliyeler için verdiği sürenin 16.00'da dolmasıyla da Gazze'den dumanlar yükselmeye başlamıştı. - GAZZE