İsrail uzaya casus uydu gönderdi

İsrail, askeri istihbaratta kullanılmak üzere Ofek-13 adlı casus uydusunun yeni versiyonunu uzaya gönderdi.

İsrail, askeri istihbaratta kullanılmak üzere Ofek-13 adlı casus uydusunu uzaya fırlattı. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, casus uydunun Palmachim Hava Üssü'nden Shavit roketiyle fırlatıldıktan sonra başarılı şekilde yörüngesine yerleştiği belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, fırlatmanın ardından yaptığı açıklamada, "İsrail, çeşitli uzay yeteneklerini zaten birçok kez kanıtladı. Geliştirmeye ve güçlendirmeye devam ettiğimiz bu tür yeteneklere sahip çok az ülkeden biri" dedi.

Devlete ait Israel Aerospace Industries (IAI) CEO'su Boaz Levy ise, "Ofek-13, benzersiz radar gözlem yetenekleriyle türünün en gelişmişi ve her türlü hava ve görüş koşulunda istihbarat toplamayı mümkün kılacak" dedi.

IAI tarafından üretilen Ofek-1, 1988'de uzaya gönderilmişti. - TEL AVİV