İsrail Tahran'a Hava Saldırı Düzenledi
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. İran hava savunma sistemleri saldırılara karşılık verirken, halk sokaklarda tekbir getirerek İran'ın misillemesini kutladı.
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yoğun hava saldırıları düzenledi. İran hava savunma sistemleri ise karşılık verdi.
İsrail, İran'ın "Gerçek Vaad 3" operasyonunun ardından başkent Tahran'a yoğun hava saldırıları düzenledi. İran hava savunma sistemleri ise İsrail'in saldırılarına karşılık verdi. Halk ise sokaklarda tekbir getirerek İran'ın misillemesini coşkuyla kutladı. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel