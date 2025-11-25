İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Arasındaki Gerginlik Artıyor

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in 7 Ekim soruşturması ve askeri atamalar konusunda yaşadığı gerginliğin ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ikiliyi konu hakkında yapacakları açıklamaları dinlemek için görüşmeye çağırdı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in 7 Ekim soruşturması ve askeri atamalar konusunda yaşadığı gerginlik, krize dönüştü. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kamuoyu önünde gerginlik yaşayan Katz ve Zamir'i konu hakkında yapacakları açıklamaları dinlemek için görüşmeye çağırdı. Netanyahu'nun yarın Katz ve Zamir ile bir toplantı gerçekleştirerek izahat isteyeceği aktarıldı.

7 Ekim soruşturması gerilimin fitilini ateşlemişti

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sırasındaki başarısızlığına ilişkin soruşturma yürütmesi için bir heyet atamıştı. Zamir, heyetin raporu doğrultusunda 7 Ekim'de başarısız olduğu tespit edilen komutanları istifa etmiş olmalarına rağmen görevden almıştı. Zamir, ayrıca dönemin istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına kınama cezası verilmesine karar vermişti.

Savunma Bakanı Katz soruşturmaya müdahale etmişti

Zamir'in adımına karşı harekete geçen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise, İsrail ordusunun 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin soruşturma yürüten heyetin raporunun gözden geçirilmesi talimatı vererek bu konuda İsrail Savunma Bakanlığı Denetçisi Yair Volansky'i görevlendirmişti. Katz, Volansky'nin sunacağı yeni raporun tamamlanmasına dek İsrail ordusundaki atamaları dondurma kararı almıştı.

Zamir, soruşturmaya müdahale edilmesine tepki göstermişti

Karara tepki gösteren Zamir, kendisi tarafından atanan heyetin hazırladığı 7 Ekim raporunun, herhangi bir siyasi amaç taşımadığını vurgulamıştı. Katz'ın kendisine sunulan rapora şüpheyle yaklaşmasını "şaşırtıcı" olarak niteleyen Zamir'in "İsrail ordusu, ülkede kendi başarısızlıklarını kapsamlı bir şekilde inceleyen ve bunların sorumluluğunu üstlenen tek kurumdur" sözleri ise İsrail yönetimine mesaj olarak yorumlanmıştı. Askeri atamaların dondurulmasının orduya zarar vereceğini kaydeden Zamir, Katz'ın kararına rağmen atama görüşmelerini sürdüreceğini ve kararları onaya sunacağını belirtmişti. - TEL AVİV