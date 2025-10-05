Haberler

İsrail Saldırısında Alıkonulan Aktivistler Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Gazze'ye insani yardım temin etmeye çalışan aktivistler, Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrollerinin ardından serbest kaldı. Destek amaçlı toplanan kalabalık, aktivistleri alkışlarla karşıladı.

İSTANBUL (İHA) Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail tarafından saldırıya uğrayan ve alıkonulan aktivistler, sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk toplam 137 kişi buradaki işlerimlerinin sona ermelerinin ardından buradan ayrıldı. Adli Tıp Kurumu önüne destek için gelen vatandaşlar, çıkan aktivistleri alkışlayıp, sloganlar atarak desteklerini gösterdi. Aktivistlerin içerisinde kalacak yeri olanlar kendisini almaya gelen yakınlarıyla beraber Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılırken, kalacak yeri olmayanların ise valiliğin kendileri için tesis ettiği yerlerde kalacağı öğrenildi. Aynı zamanda sağlı kontrolü sonrası 1'i Türk, 6 aktivist ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
