İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli Türkiye'de defnedildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve tedavi için getirildikleri Türkiye'de hayatını kaybeden 1 Filistinli daha Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve sağlık hizmeti alamayan Filistinliler, Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmişti. Bu çerçevede yaralı olarak geldiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan ve burada yaşamını yitiren 13 yaşındaki Ahmet Hamada Hamdi Mürteja'nın cenazesi, Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. - ANKARA