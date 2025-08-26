İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği son saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişi öldü. Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni hedef alan son saldırılarında aralarında çocuklarında bulunduğu en az 7 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yine sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Han Yunus şehrinin kuzeyindeki Mawasi el-Karara bölgesinde bulunan sivillerin barındığı bir çadıra düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine düzenlenen ayrı bir saldırıda da bir kişi öldü. Her iki saldırıda da çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtilirken, İsrail ordusunun Gazze ve çevresine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildirildi. - GAZZE

