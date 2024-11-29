İsrail Ordusunun Gazze'de Sivillere Yönelik Saldırısı: 4 Ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridinde bulunan Han Yunus şehrindeki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir kez daha sivilleri hedef aldı. Resmi Filistin basınında yer alan haberlere göre, Han Yunus şehrindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadıra yönelik İsrail saldırısında 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı. - GAZZE