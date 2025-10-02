İsrail Ordusu, Küresel Sumud Filosu'na Baskın Düzenledi

İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Tunus'tan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na (GSF) baskın düzenleyerek en az 8 gemiye el koydu. Dünyaca ünlü aktivist Greta Thunberg dahil çok sayıda insan hakları savunucusu gözaltına alınırken, aktivistlerin Yom Kippur bayramının bitiminden hemen sonra sınır dışı edileceği açıklandı.

Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ile insani krize neden olan İsrail, bölgeye yardım girişini bir kez daha engelledi. İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Tunus'tan yola çıkan ve ve 44 ülkeden aktivistler tarafından desteklenen Küresel Sumud Filosu'na ait (GSF) en az 8 gemiye baskın düzenleyerek aralarında dünyaca ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de bulunduğu çok sayıda insan hakları savunucusunu gözaltına aldı. GSF'den yapılan açıklamada, baskına uğrayan ve el konulan gemilerin adlarının Deir Yassine/Mali, Huga, Spectre, Adara, Alma, Sirius, Aurora and Grande Blue. olduğu belirtilirken, Florida adlı gemiye kasıtlı olarak çarpıldığı ve Yulara ile Meteque gemilerine tazyikli su sıkıldığı aktarıldı. GSF gemilerine yapılan yasa dışı müdahalenin bir savunma eylemi değil, "küstahça bir çaresizlik" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu eylemler, İşgalci İsrail'in Gazze'nin aç ve tecritte kalmasını sağlamak için ne kadar ileri gidebileceğini açıkça ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı. Silahsız insani yardım gemilerine yönelik saldırıların "savaş suçu" olduğu ve İsrail saldırganlığına yanıt vermenin zamanının geldiği belirtilerek, soykırıma suç ortaklığı yapan büyükelçilikleri, parlamentoları ve şirketleri protesto etme çağrısında bulunuldu.

"Sınır dışı edilecekler"

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon ise, yaptığı açıklamada gözaltına alınan aktivistlerin sınır dışı edileceğini belirterek, "Aktif bir savaş bölgesine yaklaşan hiçbir PR (halkla ilişkiler) gösterisinin egemenliğimizi ihlal etmesine izin vermeyeceğiz. İsrail topraklarına yasadışı olarak girmeye çalışanlar, Yom Kippur bayramının bitiminden hemen sonra sınır dışı edilecek" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı gözaltına alınan aktivistlerin güvende olduğunu açıklamıştı

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan erken saatlerde yapılan açıklamada, GSF gemilerine müdahalede bulunulduğu doğrulanarak, filonun amacının "provakasyon" olduğu iddia edilmişti. GSF'ye Gazze'ye barışçıl yollardan yardım ulaştırma imkanı sunulduğu savunulan açıklamada, "Filo, yardımla değil provokasyonla ilgilendiği için bu teklifi reddetti" ifadelerine yer verilmişti. Filoya ait çok sayıda geminin "güvenli bir şekilde durdurulduğu" savunulan açıklamada, "Gemilerdeki yolcular İsrail'e götürülüyor. Greta ve arkadaşları güvende ve sağlıklılar" denilmişti. - TEL AVİV