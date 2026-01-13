Haberler

İsrail ordusundan İran açıklaması: 'Sürpriz senaryolara karşı yüksek teyakkuz halindeyiz'
İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'daki protestoların ülkenin iç meselesi olduğunu belirterek, yüksek teyakkuz halinde olduklarını açıkladı. Açıklamada ayrıca, İran ile ilgili yayılan söylentilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'daki durum ve İsrail'in pozisyonu ile ilgili birçok söylentinin yayıldığı belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) savunmada hazır durumdadır ve gerekmesi halinde sürpriz senaryolara karşı yüksek teyakkuz halindedir. İran'daki protestolar İran'ın iç meselesidir" denildi.

İsrail ordusu, İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protesto gösterileri ile ilgili açıklama yaptı. IDF Sözcüsü Effie Defrin tarafından sosyal medya platformu X'te yayınlanan ve IDF'nin Türkçe hesabından da paylaşılan açıklamada, İran'daki durum ve İsrail'in pozisyonu ile ilgili birçok söylentinin yayıldığı hatırlatılarak, "Daha önce de belirtildiği gibi, IDF savunmada hazır durumdadır ve gerekmesi halinde sürpriz senaryolara karşı yüksek teyakkuz halindedir. İran'daki protestolar İran'ın iç meselesidir" ifadeleri kullanıldı.

"Söylentilere itibar etmeyin"

İsrail ordusunun İran'daki gelişmelerle ilgili düzenli değerlendirmeler yapmayı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik olması halinde bilgilendirme yapacağız. Vurgulamak isterim: Söylentilere itibar etmeyin" denildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
