İsrail ordusundan İran açıklaması: 'Sürpriz senaryolara karşı yüksek teyakkuz halindeyiz'

İsrail ordusu, İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protesto gösterileri ile ilgili açıklama yaptı. IDF Sözcüsü Effie Defrin tarafından sosyal medya platformu X'te yayınlanan ve IDF'nin Türkçe hesabından da paylaşılan açıklamada, İran'daki durum ve İsrail'in pozisyonu ile ilgili birçok söylentinin yayıldığı hatırlatılarak, "Daha önce de belirtildiği gibi, IDF savunmada hazır durumdadır ve gerekmesi halinde sürpriz senaryolara karşı yüksek teyakkuz halindedir. İran'daki protestolar İran'ın iç meselesidir" ifadeleri kullanıldı.

"Söylentilere itibar etmeyin"

İsrail ordusunun İran'daki gelişmelerle ilgili düzenli değerlendirmeler yapmayı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik olması halinde bilgilendirme yapacağız. Vurgulamak isterim: Söylentilere itibar etmeyin" denildi. - TEL AVİV