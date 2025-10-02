Haberler

İsrail Ordusu, Gazze'ye Yola Çıkan Sumud Filosu'na Saldırdı

Güncelleme:
İspanya'dan Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu, İsrail ordusu tarafından saldırıya uğradı. Müdahale sonucunda bazı aktivistler gözaltına alındı ve protestolar düzenlendi.

İspanya'dan Gazze'ye yönelik İsrail ambargosunu delmek için yola çıkan Sumud Filosu İsrail ordusunca saldırıya uğradı. İsrail ordusunun filoya müdahalesi vatandaşlar tarafından ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi.

Filo, Gazze'ye yola çıkan ve ulaşmasına 70 mil kala İsrail tarafından müdahaleye maruz kaldı. İsrail askerleri, müdahalede bulunduğu gemilerde bulunan aktivistleri gözaltına aldığı açıklandı. Gözaltına alınanlar arasında Sirius ve Alma gemilerinde bulunan 9 Türk'ün olduğu da belirtildi. Müdahale sonrası saldırı sonrası vatandaşlar İstinye'de bulunan ABD Konsolosluğu başta olmak üzere İsrail Konsolosluğu ve meydanlarda saldırıyı protesto etti. İsrail'i kınayan protestoların yanı sıra Sumud Filosu'na destek söylemlerine de yer verildi. İsrail'e destek olan ABD'de protesto edilirken. Sumud Filosu'na dualar ve ilahiler söylendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
