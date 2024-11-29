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İsrail Ordusu Gazze'de Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Kadın Öldü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail Ordusu Gazze'de Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Kadın Öldü, Çok Sayıda Yaralı
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İsrail ordusu, Gazze şehrindeki bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 1 kadını öldürdü, birçok kişi yaralandı. Saldırı, Lübnan'daki ateşkesin ardından artan Filistin'e yönelik saldırıların bir parçası olarak gerçekleşti.

İsrail ordusunun Gazze şehrindeki bir apartmana düzenlediği saldırıda 1 kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Lübnan'daki ateşkesin ardından Filistin'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu bir kez daha Gazze şehrini vurdu. Resmi Filistin basınında yer alan haberlere göre, El Zaytun mahallesindeki 4 katlı bir apartmana hava saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda 1 kadın hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ordusunun, bölgeye ulaşmaya çalışan yardım görevlilerini insansız hava aracı (İHA) saldırıları ile engellemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail ordusu 4 sivili daha öldürmüştü

Günün erken saatlerinde Gazze Şeridindeki Han Yunus şehrinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir çadıra saldırı düzenleyen İsrail ordusu 4 kişinin ölümüne neden olmuştu. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralanmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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