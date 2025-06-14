İsrail Ordu Radyosu'ndan İran Füze Saldırı Uyarısı

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İsrail Ordu Radyosu, İran'ın yeni füze saldırıları başlatmasının beklendiğini ve bu saldırıların önceki misilleme saldırılarına benzeyeceğini duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu, İran'ın bu gece yeni füze saldırısı başlatmasının beklendiğini belirtti.

İran- İsrail gerilimi sürüyor. İsrail Ordu Radyosu, İsrail ordusunun İran'ın gece saatlerinde ülkeye yeni füze saldırıları düzenleyeceği uyarısında bulunduğunu bildirdi.

Saldırıların cuma gecesi görülen misilleme saldırılarına benzeyeceği aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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