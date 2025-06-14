İsrail Ordu Radyosu'ndan İran Füze Saldırı Uyarısı
İsrail Ordu Radyosu, İran'ın yeni füze saldırıları başlatmasının beklendiğini ve bu saldırıların önceki misilleme saldırılarına benzeyeceğini duyurdu.
İsrail Ordu Radyosu, İran'ın bu gece yeni füze saldırısı başlatmasının beklendiğini belirtti.
İran- İsrail gerilimi sürüyor. İsrail Ordu Radyosu, İsrail ordusunun İran'ın gece saatlerinde ülkeye yeni füze saldırıları düzenleyeceği uyarısında bulunduğunu bildirdi.
Saldırıların cuma gecesi görülen misilleme saldırılarına benzeyeceği aktarıldı. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel