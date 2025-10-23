Haberler

İsrail Meclisi'nden Filistin Topraklarına İlginç Tasarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından ilhakını öngören tasarı, İsrail meclisinde oy çokluğu ile kabul edildi. Tasarı, Batı Şeria'daki yerleşim alanlarına İsrail yasalarının uygulanmasını amaçlıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada oy çokluğu ile kabul edildi.

İsrail ile Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateş anlaşmasına varmasının yankıları sürerken, İsrail meclisinden Filistin ile ilgili tepki çekecek bir hamle geldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada oy çokluğu ile kabul edildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre; İsrail meclisindeki milletvekillerinden 24'ü tasarıya "hayır" oyu verirken, 25 milletvekili ise "evet" oyu kullandı. Noam Partisi üyesi aşırı sağcı Avi Maoz tarafından sunulan tasarının, "Bu bölgelerin egemen İsrail Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olarak statüsünü tesis etmek amacıyla İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim alanlarına kendi yasalarını ve egemenliğini uygulamasını" öngördüğü belirtildi.

Daha dar kapsamlı bir ilhak tasarısı daha onaylandı

Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman tarafından sunulan ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Maale Adumim yerleşiminin ilhakını öngören daha dar kapsamlı bir diğer tasarı da 9'a karşı 32 oyla meclisten geçti. Tasarıların yasalaşması için mecliste üç oylamadan daha geçmesi gerektiğine dikkat çeken İsrail basını, tasarıların daha detaylı incelenmek üzere İsrail meclisi Knesset'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'ne gönderileceğini duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun söz konusu tasarıların yasalaşmasına izin vermeyeceği yorumunda bulunuldu.

Zamanlaması dikkat çekti

Yasadışı İsrail yerleşimlerinin resmi olarak ilhakına yönelik tasarıların, ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İsrail ziyareti sırasında oylanması dikkat çekti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Chelsea, Galatasaray'ın sıradaki rakibi olan Ajax'ı paramparça etti

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 6 gollü muhteşem maç
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

Meloni açıkladı! İşte İtalya'nın Filistin'i tanımak için şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'dan 13 yıl sonra bir ilk

Avrupa Fatihi Galatasaray! 13 yıl sonra bir ilk yaşandı
Osimhen'in tarihe geçtiği maçta Galatasaray, Bodo/Glimt'i cehennemden çıkarmadı

Osimhen tarihe geçti, Bodo/Glimt cehennemden çıkamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.