İsrail, Lübnan'daki Hizbullah Silah Deposuna Saldırı Düzenledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın Deyr Kifa bölgesinde bulunan Hizbullah'a ait bir silah deposuna saldırı düzenlendiği bildirildi.

Orta Doğu'da katliamlarını sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Güney Lübnan'ın Deyr Kifa bölgesinde bulunan Hizbullah'a ait bir silah deposuna saldırı düzenlendiği bildirildi. Söz konusu silah deposunun varlığının İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatların ihlali anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "IDF, İsrail ve vatandaşlarına yönelik tehdidleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'ın Deyr Kifa bölgesinde çekilen amatör kamera görüntüleri saldırı sonrasında yaşanan panik anlarını gözler önüne sererken, Lübnan basınında yer alan haberlerde saldırının 2 adet karadan karaya füze ile gerçekleştirildiği ve ölü ile yaralıların olduğu iddia edildi. - TEL AVİV