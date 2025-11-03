Haberler

İsrail Knesset'te İdam Cezası Tasarısı Onaylandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Knesset Ulusal Güvenlik Komitesi, 'milliyetçi nedenlerle' öldürenlere idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Filistinli tutuklularının idam cezasına çarptırılmasının yolunu açan tasarının Knesset'te ilk oylaması yapılacak.

İsrail'de Knesset Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli tutuklularının da idam cezasına çarptırılmasının önünü açan bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere idam cezası verebilmesini öngören yasa tasarısının Knesset'te ilk oylamaya sunulmasını onayladı.

İsrail'de Knesset Ulusal Güvenlik Komitesi, Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin sunduğu İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere idam cezası verebilmesini öngören yasa tasarısını görüştü. Ulusal Güvenlik Komitesi, aynı zamanda Filistinli tutuklularının da idam cezasına çarptırılmasının önünü açan yasa tasarısının Knesset'te ilk oylamaya sunulmasını onayladı. Oturumda konuşan Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, oturumdan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Netanyahu'nun da yasa tasarısına destek verdiğini ifade etti.

Yasa tasarısı kapsamında, idam cezası bir Filistinliyi öldüren İsrail vatandaşı için geçerli olmayacak. Yasa tasarısının Çarşamba günü Knesset Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor. Yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için Knesset'te üç oylamadan da geçmesi gerekiyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken çıkış

"Bazı çakallar köşelerinde durarak bozmaya çalışıyor"
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.