İsrail Knesset'te İdam Cezası Tasarısı Onaylandı

İsrail'de Knesset Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli tutuklularının da idam cezasına çarptırılmasının önünü açan bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere idam cezası verebilmesini öngören yasa tasarısının Knesset'te ilk oylamaya sunulmasını onayladı.

İsrail'de Knesset Ulusal Güvenlik Komitesi, Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin sunduğu İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere idam cezası verebilmesini öngören yasa tasarısını görüştü. Ulusal Güvenlik Komitesi, aynı zamanda Filistinli tutuklularının da idam cezasına çarptırılmasının önünü açan yasa tasarısının Knesset'te ilk oylamaya sunulmasını onayladı. Oturumda konuşan Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, oturumdan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Netanyahu'nun da yasa tasarısına destek verdiğini ifade etti.

Yasa tasarısı kapsamında, idam cezası bir Filistinliyi öldüren İsrail vatandaşı için geçerli olmayacak. Yasa tasarısının Çarşamba günü Knesset Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor. Yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için Knesset'te üç oylamadan da geçmesi gerekiyor. - TEL AVİV