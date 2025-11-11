İsrail Knesset, Milliyetçi Nedenlerle Öldürenlere İdam Cezasını Onayladı

İsrail Meclisi Knesset, Filistinli tutuklularının da idam cezasına çarptırılmasının önünü açan bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere idam cezası verebilmesini öngören yasa tasarısını ilk okumada kabul etti.

İsrail'de Knesset Ulusal Güvenlik Komitesi, kasım ayının başında gerçekleştirdiği oturumda aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisinin sunduğu İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere idam cezası verebilmesini öngören yasa tasarısını ilk oylamaya sunulmasını onaylamıştı. Aynı zamanda Filistinli tutuklularının da idam cezasına çarptırılmasının önünü açan yasa tasarısı dün Knesset'te görüşüldü. Knesset'te yapılan oylamada 16'ya karşı 39 oylama ile yasa tasarısını ilk okumada onayladı. Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Amaç, terörizmi kökünden kesmek ve güçlü bir caydırıcı unsur oluşturmaktır. Irkçılık veya halka yönelik nefret nedeniyle cinayetten mahkum olan ve eylemini İsrail'e zarar verme niyetiyle gerçekleştiren teröristlerin zorunlu olarak ölüm cezasına çarptırılması önerilmektedir" denildi.

Yasa tasarısı kapsamında, idam cezası bir Filistinliyi öldüren İsrail vatandaşı için geçerli olmayacak. Yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için Knesset'te iki okumadan da geçmesi gerekiyor.

Az sayıda suç için idam cezası mevcut olan ülkede fiilen idam cezası kaldırılmıştı. Holokost'unun failleri Adolf Eichmann, 1962 yılında idam edilen son kişi olmuştur. - KUDÜS