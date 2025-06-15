İsrail, İran'ın Nükleer Hedeflerine Geniş Çaplı Saldırı Düzenledi

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İsrail Ordusu, İran'ın nükleer silah programıyla ilişkili hedeflere gerçekleştirdiği saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Tahran'daki önemli hedeflerin vurulduğu belirtiliyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı olan Tahran'daki hedeflere ve yakıt depolarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan askeri gerginlik tırmanırken, İsrail'den son saldırıları ile ilgili açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı olan Tahran'daki hedeflere ve yakıt depolarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi. "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İstihbarat Dairesi'nin hassas yönlendirmesiyle kısa süre önce Tahran'da bulunan İran'ın nükleer silah programı ile bağlantılı çeşitli hedeflere yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası gerçekleştirdi" denilen açıklamada, "Bu hedefler, İran rejiminin nükleer silah elde etme çabalarına katkı sağlayan unsurlar arasındaydı ve rejim bu yerlerde nükleer arşivini gizlemişti" ifadelerine yer verildi. Vurulan hedefler arasında "İran Savunma Bakanlığı karargahı, İran'ın nükleer programından sorumlu olan Savunma İnovasyonu ve Araştırma Örgütü (SPND) karargahı ve diğer bazı noktaların" yer aldığı iddia edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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