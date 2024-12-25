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İsrail-İran Gerginliği Van Turizmini Olumsuz Etkiliyor

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Van Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Emre Değer, bu yıl Van'a gelen turist sayısının beklentilerin altında kaldığını ve otel doluluk oranlarının sadece yüzde 30 civarında olduğunu belirtti. İran-İsrail gerginliğinin yanı sıra yeni harçların etkisiyle bölgedeki turizmde azalma yaşandığı ifade edildi.

Haber : İshak Kara

(VAN) - İsrail- İran gerginliği Van'ın turizmini vurdu. Van Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Emre Değer, bu yıl Van'ı ziyaret eden turist sayısının beklentinin altında kaldığını belirterek, "Yılbaşına sayılı günler kala otel doluluk oranlarımız yüzde 30 civarında" dedi.

Van Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Emre Değer ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaparak, Van'ı ziyaret eden turist sayısındaki düşüşe dikkati çekti.

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van'ı ziyaret eden İranlı sayısındaki düşüşe İran- İsrail gerginliğinin neden olduğunu söyledi. Yeni konulan harçların da olumsuz etkisi olduğunu, kaldırılmasıni isteyen Çeliktaş, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında İranlıların Kapıköy'den Van'a giriş sayısı yaklaşık 600 bin civarındaydı. Bu sene yanı 2024 yılında bugün itibariyle 700 bin civarında İranlının Van'a girişi oldu. Geçen yıla nazaran 105 bin kişinin daha fazla giriş yaptığını gözlemledik. Van ili olarak Kapıköy, Esendere ve Gürbulak kapılarından Van'a yıllık bir milyon turist ağırlıyoruz. Geçen senenin aralık ayına nazaran kapılardan bu ay düşük bir giriş olduğunu görüyoruz. Yılbaşına kadar bunu toparlayacağımızı düşünüyorum.

İranlıların bu sene Van'a az gelmesinin de nedenleri var. Birinci neden ekonomik nedenler, İran parasının döviz karşısında değer kaybetmesi, Ulusal İsrail- İran arasındaki gerginlik ve savaş halinden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bunları atlatırsak 2025 yılında daha çok turist bekliyoruz.

"800'e yakın tır giriş çıkışı oldu"

2024 mart ayında kapımızı tır transitine de açılmış oldu. 684 tır girişi oldu. 174 tır ise çıkış yaptı. Yaklaşık 800'e yakın tır giriş – çıkışı oldu. Bu da inşallah 2025 yılında daha çok tır transitine de tanıklık edeceğiz. İran tarafından 20- 25 kilometrelik bozuk bir yol var. Onun bir an önce yapılması lazım, Turist sayısındaki artışında bu kapıdaki peron sayılarının açılması memur sayılarını çoğaltılması gerekiyor. Giriş çıkışları rahatlatıp gelen turistlerin daha fazla eziyet çekmemesi gerekir.

"Günü birlik çalışanlardan harç alınmasın"

İran tarafından harç yok, biz de yeni harç koyduk. Genelde günübirlik gelip giden arkadaşlarımızı çok ciddi şekilde etkiler. Çünkü onlar küçük çapta para kazanıyor. Bu gider onları etkiler. Dolayısıyla onları oraya gidip günübirlik evlerine götürebilecekleri kazancı bu durumda götüremeyecekler. Dolayısıyla bu olumsuz etkiliyor. Bizim bu bölgede bu şekilde iş yapan günübirlikçi emekçi kardeşlerimizin arkasında durmamız gerekiyor. Van TSO olarak Bunlardan hiç harç alınmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var inşallah sonuç alacağız."

"Vasat bir turizm sezonu geçiriyoruz"

Van Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Emre Değer de otel doluluk oranlarındaki düşüşe ilişkin şunları söyledi:

"Geçen seneye oranla bu sene rezervasyonlarda baya bir düşüş var. İran pazarı çalıştığımız için coğrafyanın verdiği bir sıkıntı var. İranlı misafirlerde bir tedirginlik var. Rezervasyonlardan da bunu anlıyoruz. Artı, liranın yükselmesi faktörü de var. Bu aşamada çok iyi bir yılbaşı geçireceğimizi tahmin etmiyorum. Geçen seneye oranla bu sene kötü bir sezon geçirdik. Otellerimiz bir 45 gün doluluk oranlarında yüzde 90'ları buldu yani onun haricinde vasat bir turizm sezonu geçirdik. Van'da otel sayısının fazla olması da buna birer etkendir. Hali hazırda bir potansiyel var ama otel potansiyeli mevcut misafir potansiyelinin çok çok üzerinde kalmış oldu. Hali hazırda yılbaşı'nda otel doluluk oranlarımız yüzde 30'larda birkaç günün kaldığı yılbaşına doluluk oranı artar mı derseniz, ümitli değiliz. Geçen seneye oranla büyük bir sıkıntı yaşıyoruz."

İsrail-İran Gerginliği Van Turizmini Olumsuz Etkiliyor
Kaynak: ANKA / Yerel
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